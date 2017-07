Déi Gréng, DP an LSAP hunn um Dënschdeg an der Chamber déi méisproocheg Fréifërderung an de Wäerteunterrecht an der Grondschoul duerchgeboxt.

En Dënschdeg ass déi méisproocheg Fréifërdung fir Kanner vun engem bis 4 Joer mat den 32 Stëmme vun de Majoritéitsparteien an der Chamber ugeholl ginn. CSV an adr hu géint de Gesetzprojet gestëmmt. Déi Lénk hu sech enthalen.

Nieft der spillerescher Initiatioun vum Franséische fir d'Lëtzebuerger Kanner an der Aféierung vum Lëtzebuergeschen als Integratiounssprooch an den auslännesche Privatcrèchen, gesäit de Gesetzprojet och 20 Stonne gratis Betreiung fir jiddereen fir, dat iwwer 46 Wochen d'Joer, nom Modell vun der ëffentlecher Schoul. Akommesschwaach Famillje ginn an Zukunft zousätzlech entlaascht, duerch Adaptatioune beim Chèque-Service.

D'Betreiungsstrukture musse sech bis Enn des Joers e Konzept ginn, d'Personal forméieren oder kompetent Leit astellen an den neie Sproochemodell ëmsetzen, fir och an Zukunft vun de Chèques-Service profitéieren ze kënnen. De Qualitéitskader gëtt vu regionalen Agente kontrolléiert an de Projet wëll och d'Partenariat tëscht Crèche an Eltere verstäerken.

Dem Educatiounsminister Claude Meisch no, dee sech op international an national Experten beruff huet, wier déi méisproocheg Fréifërderung am Interessi vum Kand. An deem Sënn huet de Ministère och eng Broschüre verëffentlecht.



Kanner géife sech am jonken Alter méi einfach doen, fir méi Sproochen ze leieren, seet dann de Reporter vun der DP Gilles Baum.

D'Kanner solle spilleresch, je no hirer Sproochesituatioun, un d'Franséischt oder un d'Lëtzebuergescht erugefouert ginn. CSV an adr kritiséieren dat, ënnert anerem, well déi wëssenschaftlech Fundamenter duerfir feele géifen. De Ressortminister huet dee Reproche zeréckgewisen an an engems e wëssenschaftleche Comité de suivi annoncéiert.

E wëssenschaftleche Begleetcomité vun 12 Leit, dorënner 5 Mataarbechter vun der Uni Lëtzebuerg, gëtt agesat, fir de Suivi ze maachen.

Déi méisproocheg Kannerbetreiung kascht alles an allem 81 Milliounen Euro.



Wäerteunterrecht an der Grondschoul



Nieft der méisproocheger Kannerbetreiung, huet d'Chamber sech och mat der Aféierung vum allgemenge Wäerteunterrecht an der Grondschoul befaasst. Dat Gesetz muss nach virun der Summervakanz gestëmmt ginn, well et jo am September fir d'Rentrée a Kraaft triede soll. D'CSV ass a bleift kategoresch dergéint, erkläert den Deputéiert Laurent Zeimet.





Dem Rapporter Lex Delles no sollen d'Kanner am Cours "Vie et société" Wäerter fir d'Liewe vermëttelt kréien. All zesummen, ouni Diskriminatioun vun hirer Relioun, an engem Cours, deen an Zesummenaarbecht mat den zoustännegen Acteuren ausgeschafft gi wier.Kuerz virun 18.30 Auer gouf d'Aféiere vum Wäerteunterrecht mat den 23 Stëmme vun de Majoritéitsparteien ugeholl ginn.Fir dat d'Gesetz a Kraaft triede kann, muss och d'Reprise vun de fréiere Reliounsenseignante geregelt ginn. Dat geschitt an engem separate Gesetzprojet, iwwert deen um Dënschdeg och diskutéiert an an ofgestëmmt gouf.