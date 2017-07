Knapp eng Woch nodeems déi éischt Säit vu Facebook geläscht gouf, huet sech also elo eng nei Grupp gegrënnt, déi och scho vun iwwer 600 Leit suivéiert gëtt. Esou wéi déi leschte Kéier, ginn och hei den Ament keng rietsextrem oder rassistesch Contenue gedeelt, ma just harmlos patriotesch Biller a Grafike mat Spréch an zum Beispill och eng Foto vum Lëtzebuerger Tennis-Profi Gilles Muller mam Rouden-Léiw-Fändel.



Wat ass mat der éischter Säit geschitt?



D'Säit „Ech hun mäin Lëtzebuerg gären“ war keen onbeschriwwent Blat op Facebook. An der lescht waren ëmmer méi Reprochë géint d'Administrateure vun där Säit opgetaucht. Et heescht do wären rietsextrem, rassistesch an homophob Aussoe verbreet ginn. Donieft goufen an der Lescht ëmmer nees Leit um Geriicht veruerteelt, déi op dësem Site zur Gewalt géint Flüchtlingen opgeruff haten.





Dem Blogger Maxime Weber no ass d'Facebooksäit scho ganz fréi opgefall. Hie schwätzt vun enger Strategie, déi d'Säit benotzt hätt, fir op sech opmierksam ze maachen. Fir d'éischt wieren harmlos patriotesch Saache gepost ginn a Fotoe vu Lëtzebuerg, duerno awer ëmmer méi hetzeresch Posten.

Leschten Donneschdeg ass d'Säit vu Facebook geläscht ginn, wéi genee de Gestionnaire do virgeet, wier net gewosst, präziséiert de Georges Knell vu Bee-Secure, eng staatlech Initiativ, fir d'Leit iwwer d'Geforen am Internet opzeklären. Wann ee Rassismus oder Mëssbrauch am Internet fënnt, da wier et wichteg dat ze mellen, sief et beim Bedreiwer vun enger Internetsäit oder och anonym bei der Stopline vu Bee Secure

D'Plainten iwwer suspekt Säite ginn da genee ënnert d'Lupp geholl.

Et soll een um Internet net ewechkucken, ma online Haassriede mellen an dogéint schwätzen, sou de Georges Knell. Och dat wier eng Form vun Zivilcourage.



Wat stécht hannert dëser Affär a wéi gesäit et hei am Land mat der Sécherheet um Internet aus?