Et ass also esouwäit, den Tram mécht seng éischt Schrëtt an der Avenue J.F. Kennedy, dëst a Präsens vum Infrastrukturminister François Bausch, der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer an der Stater Verkéiersschäffe Sam Tanson.



Am Kader vun der Testphas ginn all d'Funktionalitéite vun der Ramm kontrolléiert. Wéi et vu Luxtram heescht, stinn zanter e Méindeg schonn d'Uewerleitungen ënner Stroum. Vun e Mëttwoch u bis Enn Oktober gëtt den Tram reegelméisseg erausgeholl, fir Testfaarten. Am November zirkuléiert dat neit Verkéiersmëttel dann ënner normale Konditiounen, dee Moment awer nach ouni Passagéier.



Eréischt vum 10. Dezember u kënnen dann eng éischte Kéier d'Leit mam Tram matfueren.



Fir jiddereen sou gutt wéi méiglech iwwert den Ëmgank mam Tram z'informéieren, Foussgänger, Automobilisten a Vëlosfuerer, huet Luxtram eng Informatiounscampagne lancéiert ënnert dem Motto "Den Tram mécht seng éischt Schrëtt - Haalt är Aen an Oueren op!". Et ginn an dem Kontext och Panneauen op strategesch wichtege Plazen installéiert an et ginn Deplianten ausgedeelt.



Tram-Mataarbechter nach ëmmer ouni Kollektivvertrag

Den Ament schaffe scho 40 Leit bei Luxtram. 90 sollen et der sinn, wann den Tram bis richteg fiert a mëttelfristeg 250 bis 300.

Mä déi Tram-Mataarbechter hu bis ewell kee Kollektivvertrag. De Landesverband mécht dorobber an engem Communiqué opmierksam. Zweemol schonn hätt een d'Generaldirektioun an de President vum Verwaltungsrot invitéiert, fir e Kollektivvertrag auszehandelen. Mä et hätt ee bis haut keng Äntwert kritt.





Pas sans convention collective !

Aujourd'hui, le 12 juillet 2017 tout est enfin prêt : le nouveau tramway de la capitale parcourra ses premiers mètres comme parcours d’essai.

La FNCTTFEL-Landesverband est convaincue que tous les problèmes techniques au démarrage peuvent être résolus pour le 10 décembre 2017. Cependant, nous craignons que le nouveau tramway ne tienne pas la route d’un point de vue social.

La FNCTTFEL-Landesverband s’est battue dans les années 1920 pour que les anciens travailleurs de tramway accédassent au statut du fonctionnaire communal. Aujourd'hui, nous nous engageons à faire en sorte que les nouveaux travailleurs de tramway reçoivent une convention collective pour contrer d’office l’arbitraire salarial et le dumping social dans cette entreprise d'avenir.

À l'heure actuelle, environ 40 personnes travaillent pour Luxtram S.A., pour la fin de l'année – donc jusqu’au premier parcours officiel le 10 décembre 2017 – ils seront 90. À moyen terme, entre 250 et 300 salariés devraient être employés. Nous avons invités à deux reprises la direction générale ainsi que le Président du Conseil d’Administration de Luxtram S.A. à se mettre avec nous autour d’une table pour négocier une convention collective pour l'ensemble de l'effectif de Luxtram.

Malheureusement, ces lettres sont restées sans réponses jusqu’à ce jour !

Cette convention collective vise à protéger les salariés et l’employeur en réglementant toutes les affaires sociales.

Nous invitons donc vigoureusement la direction de Luxtram à répondre à notre demande d’ouvrir la voie à des négociations sur la convention collective. Nous lançons un appel pressant aux propriétaires de l'entreprise de tramway, à savoir la Ville de Luxembourg et le Ministère de l'Infrastructure en tant que représentants de l'Etat de veiller à ce que les employés disposent d’une convention collective à l'ouverture officielle du tramway au plus tard.

Pour nous, c’est tout à fait clair: pas de tramway sans convention collective!

Communiqué par l’exécutive de la FNCTTFEL-Landesverband au 11 juillet 2017