Den Ament leit de Budget fir d'Verdeedegung bei 291 Milliounen Euro, bis 2020 soll den also op 412 Milliounen Euro eropgoen. "Et ass en ambitiéisen an noutwennege Programm!" Dat sot d'Staatssekretärin am Verdeedegungsministère, Francine Closener e Mëttwoch Moien a Präsenz vun der Spëtzt vum Militär.



Nei Richtlinne fir d'Arméi bis 2025



Déi Richtlinne gesinn nieft engem Wuesstem beim Verdeedegungseffort, och eng Modernisatioun vun der Arméi vir an eng eege Recrutementsstrategie. Nei Arméisrekrute solle méi berufflech Méiglechkeete kréien. D'Francine Closener ass bei där Presentatioun och op déi méi héich Erwaardunge vun den NATO-Partner u Lëtzebuerg agaangen. De Grand-Duché wär beim Verdeedegungseffort dee Leschten an der Nordatlantescher Allianz, géif awer an Zukunft ebe méi investéieren.





Mat eisen Noperen zesumme gëtt un engem Helikopterprogramm geschafft vun 100 Milliounen Euro geschafft. Doran ass virgesinn 3 Maschinnen ze kafen, zwou dovu géingen op de Findel kommen. D'Staatssekretärin huet och vun engem medezinesche Krisenzenter geschwat, woumat d'Militärspidol vum Dësch wär.Den Arméigenerol Romain Mancinelli huet sech iwwert dës Planungssécherheet fir d'Arméi gefreet, awer och betount, dass ee muss realistesch bleiwen.

De Moment sinn iwwregens eng 1.000 Leit an der Arméi.