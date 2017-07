An der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg hunn Onbekannter um Vëloswee a Richtung Lëntgen vandaléiert.

Police sicht no Zeien

© Police Miersch

Zwou Bänken an zwee Schëlter goufen hei bei beschiedegt. Police vu Miersch sicht an dësem Zesummenhang no Zeien.Bei Informatioune mellt Ierch bei der Mierscher Police ënnert der Nummer (+352) 244 91 200.