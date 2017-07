D'engleschsproocheg Klassen am Lycée Michel Lucius wieren net gutt organiséiert an dat géif der Qualitéit vum ganzen Enseignement schueden, seet den SEW.

© RTL Archivbild

Och bei der Integratioun vun der International School an engem ëffentleche Lycée gesäit d'Enseignantsgewerkschaft vum OGBL, den SEW, Problemer. D'engleschsproocheg Klasse wieren an deene leschte 5 Joren immens gewuess. Et missten elo Proffen aus dem lëtzebuergesche System an den engleschsproochege Klasse Schoul halen, obwuel de Ministère erausginn hätt, et géif keen dozou gezwonge ginn. Déi Enseignante wieren nämlech net op den englesche System an op Coursen an där Sprooch virbereet, sou d'Vera Dockendorf vum SEW.

Déi Leit si pädagogesch net forméiert. Da kënnt nach derbäi, dass wann een zum Beispill als Niewefach Bio huet, a fir d'lescht op der Deuxième oder Première Englesch haten, de Cours elo mussen ganz an där Sprooch halen.

Den SEW an de Proffecomité vum Lycée hätten sech beim Ministère beschwéiert, bis elo wier awer nach keng Léisung fonnt ginn. Zanter 2011 ginn et Rapporte vun de Proffecomitéen an dëst Joer goufen 2 Bréiwer op de Ministère geschéckt an et ass nach näischt geschitt.

Donieft kritiséiert den SEW, datt een Deel vum ëffentleche Lycée géif privatiséiert ginn. De Programm vun der International School wier an England kaf ginn, an souguer d'Exame géifen do verbessert ginn, sou de Jules Barthel vun der Enseignantsgewerkschaft.

Et géifen also Deeler vum Enseignement „outgesourct“ ginn, an dat wier dem SEW no net de richtege Wee.