Op der Cour d'appel an der Stad blouf et e Mëttwoch am Nomëtten an enger Affär vun Opruff zum Haass beim Fräisproch fir e Polizist: Dobäi hat d'Vertriederin vum Parquet général an zweeter Instanz eng Geldstrof fir de Mann verlaangt.

Op Facebook hat hie geschriwwen, zu engem Artikel op engem däitschen Internetsite, an deem et housch, d'Stad Köln wéilt 900 Flüchtlingen op engem fréieren Nazi-Site ënnerbréngen, Zitat: «Vogelsang steht doch eigentlich unter Denkmalschutz... Mal sehen, was davon übrig bleibt, wenn dieses Gesindel dort haust».