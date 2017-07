Haaptzil ass et jo d'Assurance Dépendance och fir d'Zukunft ofzesécheren. De Lëtzebuerger System wier exzellent gouf ëmmer erëm betount, wuel dee beschten op der Welt. An awer wier et wichteg gewiescht, fir ze kucke wat wierklech néideg ass a wou Adaptatioune gebrauch ginn.



Fir d'COPAS ass de Kampf nach net eriwwer



Den Daachverband vun de Prestatairen am Sozial- a Fleegesecteur bedauert, dass dat neit Gesetz d'Realitéiten um Terrain net erkennt. Et géifen eng Partie kleng Mesuren agefouert, déi um Terrain keng Plus-value hunn. De Marc Fischbach, President vun der COPAS, ass Muer de Moien um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.



Wei fonctionnéiert d'Assurance Dependance an Zukunft?



Vum 1. Januar un, gëtt d'Prise en charge no engem forfaitaire System vu 15 Niveauen organiséiert. D'Besoine solle wuel nach ëmmer individuell gekuckt ginn, mee net méi Dag fir Dag, ma Woch fir Woch. Dat soll dem Personal an de Leit déi Fleeg brauchen, méi Flexibilitéit ginn. En anert Zil ass et méi Qualitéit an de System ze kréien andeems d'Leeschtunge méi transparent geréiert ginn an d'Kontroll dovu verstäerkt gëtt. Fir dat z'erreeche gëtt aus der aktueller Cellule d'évaluation et d'orientation eng onofhängeg Verwaltung déi och mat Personal soll opgestockt ginn.



Den aidant informel



De sougenannten aidant informel also Privatpersounen déi meeschtens Familljememberen doheem fleegen, gëtt an Zukunft gestäerkt an an engems méi streng encadréiert, och fir géint Abusen a Schwaarzaarbecht virzegoen. Haut kéint een net genee soe wéi vill Leit effektiv als aidants informels aktiv sinn.



Wat ass nei?



Ganz nei sinn d'Nuetsgarden doheem, déi ugefrot kënne ginn. Eng individuell Gare vun 8 Stonnen an der Nuecht fir e Maximum vun 10 Nuechten d'Joer wann den aidant deen Ament ausnamsweis net disponibel ass.

D'Reform ass e Mëttwoch Mëtteg an der Chamber mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl ginn. D'CSV an déi Lénk hunn géint de Projet gestëmmt an d'ADR huet sech enthal, well d'Reform, trotz de punktuelle Verschlechterungen an de groussen Zich och Verbesserunge mat sech bréngt.