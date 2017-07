6 Méint Prisong mat Sursis: Zu där Strof gouf um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht den Ex-Tutellesriichter aus der Stad veruerteelt, dee wéinst Prise illégale d’intérêts virun de Riichter stoung. Hie muss de Parties civilen awer kee Schuedenersatz bezuelen.

Hien hat ë.a. am Mäerz 2013 an engem Dossier decidéiert, fir d’Curatelle vun enger Fra opzehiewen, awer zanter Juni 2012 eng Relatioun mat hir.



D'Cour supérieure de la Justice hat den Tutellesriichter vum Stater Geriicht am Januar an d'Pensioun geschéckt. Hien hätt "en disziplinaresche Feeler gemaach, deen esou uerg ass, dass de Riichter net méi an der Funktioun vum Magistrat tragbar war".

Am Hierscht 2015 war de Mann scho suspendéiert ginn, nodeems iwwer eng hallef Dose Poliziste säi Büro an der Cité judiciaire duerchsicht haten.



Him gouf och reprochéiert, besser Relatiounen zu e puer Affekote gehat ze hunn, déi sech mat Tutellë beschäftegen.

De Riichter hätt deenen där Affäre massiv zougeschoustert. Zwee Affekote solle besonnesch heivu profitéiert hunn. Ee vun hinne soll ëm déi 200 esou Tutelle-Affairen zougespillt kritt hunn.