Fir déi Lénk goufen et direkt e puer Grënn fir géint dëse Projet de Loi ze stëmmen. De Marc Baum huet ze bedenke ginn, dass d'Course no Ressourcen zu Konflikter féiere kéint. Donieft huet den Deputéierten d'Fro an de Raum geworf, op e Land wéi Lëtzebuerg unilateral internationaalt Recht kéint interpretéieren, a souguer deemno wéi nei definéiere kéint. Déi Lénk fannen datt dëst net am Interêt vum Land ass.





Och déi aner Parteien hunn ze bedenke ginn, dass nach eng ganz Partie Froen opstinn. Fir d’CSV steet a fëllt de ganze Projet vu SpaceRessources mat der internationaler Reconnaissance vum Proprietéitsrecht, heescht et muss international juristesch unerkannte Reegele ginn. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet betount datt een op internationalem Plang am Gaange wier vill esou Engagementer ze maachen.Lëtzebuerg wëll jo Weltraum-Ressourcen ofbauen an Asteroiden exploitéieren an dofir huet et e legale Kader gebrauch. Et war och eng gewëssen Urgence do, well et eng international Erwaardungshaltung gouf.