Déi nächst Woch en Donneschdeg gëtt bei der Hessemillen zu Eppelduerf eng fuschnei Bréck ageweit. Ee Joer laang war hei an der Géigend eng Deviatioun gezeechent, well déi al Bréck vun der Wäisser Iernz mat ewech gerappt gi war. Den 22. Owes gouf et an de Gemeng laanscht dësen am Fong klengen a meeschtens gemittleche Floss, déi uergsten Iwwerschwemmungen, déi ee sech ka virstellen.Déi Leit hunn alleguer Kreesch gedoen. Déi koumen aus hiren Haiser net méi eraus. Se sinn einfach op hiren ieweschte Späicher gelaf. Dat schlëmmst, dass d'Autoen, déi do duerch d'Waasser geschwomme sinn, do hunn d'Léit alleguer gemengt et séizen der och nach dran. Et sinn ongeféier 20-30 Autoen, déi mat der Iernz mat fort geschwemmt gi sinn.Et war du schonn an der Fiels selwer 20-30 Zentimeter Waasser a Bulli. Do hunn ech probéiert mäi Fils op Steeën ze féieren, do ass guer näischt méi gaangen.Mir hunn d'Kanner just op de Späicher geholl. Mir hunn d'Schwammäermercher mat op de Späicher geholl, well mir eben Angscht haten d'Haus géing rutschen. A mäi Mann huet probéiert op der Terrasse um éischte Stack Hëllef ze kréien. Mir hu wierklech gemengt et miss een Helikopter komme fir eis eraus ze huelen. D'Waasser war 1,80 Meter heibannen, et war alles gebrach, all Miwwelstéck ass fort, den Holzebuedem, alles ass fort.D'Versicht een am Haus d'Elektresch erauszezéien, d'Steckeren erauszezéien fir dass de Computer op d'mannst net soll futti goen oder wat och ëmmer. Et weess ee jo net wéi héich gëtt d'Waasser. Mir hate jo guer keng Ahnung wat lass wär et war däitscher wéi an engem Sarg. Mir woussten eiser Hand kee Rot méi.

4 Stëmmen, 4 Aenzeien, 4 Mënschen, déi d'Katastroph vu virun engem Joer net just vu Biller op der Tëlee kënnen, mä se materlieft, an deels um eegene Leif gespuert hunn. Den Owend vum 22. Juli 2016 huet hiert Liewen op alle Fall ferm verännert, well et, Zitat: esou eppes wéi dat hei nach ni gouf an esou eppes och hoffentlech ni méi wäert virkommen. An enger Saach sinn eis 4 Awunner vun Iermsdref, Eppelduerf, an aus der Fiels sech eens: et ass eng Erfarung, déi si léiwer net gemaach hätten, mee déi se kaum wäerte vergiessen, seet d'Fabienne Gudden.

120 Liter Waasser op de Meter Carré wieren zu Iermsdref erof komm. D'Wäiss Iernz leeft gemengerhand gemittlech hanne laascht hiert Haus, mä deen Owend, keng Chance!

Vun alle Säite wier et komm, erënnert sech och de Buergermeeschter vun der Ärenzdallgemeng. Fir hie goung deen Owend e Marathon-Asaz lass. Dass d'Waasser alt klëmmt, a senger Gemeng, wier näischt Neies, mee déi Kéier huet et och den André Kirschten kal erwëscht.

Et wieren déi Autoe gewiescht, déi hien – mee net hien eleng, schrecklech erféiert hätten, well op eemol duerch d'Fiichtegkeet, d'Luuchten ugaange sinn. Géint 02 Auer gouf et vun den Taucher déi éischt Entwarnung, seet de Buergermeeschter. Hie selwer war dunn awer schonn ënnerwee, bei déi sëllechen isoléiert Häff oder Haiser. Bei d'Hessemillen zu Eppelduerf zum Beispill, hiren Haff wier bannent nëmme 5 Minutte voller Waasser gewiescht, 1,20 Meter héich hätt et gestane, schuddert sech de Jos Mathay, a weist op de bronge Stréch un de Maueren. Masseweis Holz, richteg Bamstämm, wiere vun der Iernz mat gerappt ginn. Um 23.30 Auer dunn, de Schock!.

An d'Bréck, e Stéck hannert dem Haus, gouf et net méi. Dofir louche bei Mathay's d'Steng. E puer Kellere vun der fréierer Millen, déi haut e Guide Touristique ass, ware net méi ze gebrauchen, kloer och, dass d'Maschinnen dat Waasser net gepackt hunn. Gehollef hätt een hinne séier, hei waren et Ministère fir Tourismus, an Economie.



Apropos Hëllef. Exemplaresch, formidabel, fantastesch, esou gëtt den Asaz vun de Pompjeeën, de Noper, de Privatleit an de Rettungsdéngschter beschriwwen. Eng Cellule de Crise, déi den Inneminister Moies drop stoen hat, zum Beispill dann déi 30 Milliounen déi deblockéiert goufen, mee virun allem hätt si déi enorm Solidaritéit vun de Leit mat den Awunner aus de betraffene Gemenge onheemlech iwwerrascht a gefreet natierlech. Et koume massiv Donen, bal 200.00 Euro fir Gemeng an Office Social, eppes méi wéi dat kruten d'Rout Kräiz grad ewéi d'Caritas.

De Fielser Office Social dee fir 5 Gemengen zoustänneg ass, krut d'Missioun d'Hëllef ze koordinéieren an d'Geld ze verdeelen, erkläert de President Carlo Steffes. Gemellt hätte sech 40 Familljen, vu just 29 koum effektiv eng Demande.

A well esou gezeckt gouf, beim Aarmebüro Hëllef ze froen, mee och well och haut nach villes ze flécken ass, a verschidde Schied sech och elo eréischt kënne weisen, hätt een ugangs Februar e neien Opruff un déi Concernéiert gemaach. An all Dëppe wiere nämlech nach Suen, weess de Carlo Steffes, Chef vum Office Social.

Dee ganze Materialschued wier a senger Gemeng, nach iwwerhaapt net ze chiffréieren, seet den André Kirschten. Zolidd wier se d'Zomm, mee wann de Buergermeeschter vun der Ärenzdallgemeng zréckdenkt, ass et awer och d'Erliichterung dass kengem eppes richteg Uerges geschitt ass.

Den Ament géif un enger Etüde geschafft, déi de Laf vun der Wäisser Iernz duerch d'Ärenzdallgemeng genee géing ënnert d'Lupp huelen, fir ze kucke wat ee ka maachen, fir esou eng Héichwaasser-Katastroph, op d'mannst z'entschäerfen, well méi wier bei esou engem Phänomen souwisou net dran, mengt de Buergermeeschter Kirschten, a scho guer net, wann d'Waasser, ewéi zu Iermsdref, matzen duerch d'Duerf géing lafen.

Op Etüden, Experten, op e Villäicht oder en Eventuell wollt de Jos Mathay vun der Hessemillen sech net verloossen. D'Bréck wier ewechgefuer, well se schonn e Problem gehat hätt, säi Gaart war de Steng an de Féiss, mee: hiren Terrain wier net kleng, an esou hätt een dem Waasser e Stéck erëm ginn.

De President vum Office Sociale fënnt dës Iddi bestëmmt net topeg. De Carlo Steffes ass nämlech guer net begeeschtert vun – d'kéint ee soen – enger gewësser Noléissegkeet vun den zoustännegen Autoritéiten, wat d'Botze vun der Iernz ugeet. Do wou deemools de Bierg erofkoum, léich de Floss nämlech nach ëmmer voller Sand a Steng, mee vun deenen 30 Millioune missten der eigentlech dach nach eng 26 do sinn.



D'nächst Woch kucke mer méi genee, wat d'Regierung u Geld ausginn huet, fir de Gemengen an hire Leit ze hëllefen...sinn et nëmme 4 Milliounen? Misst um Laf vun der Wäisser Iernz geschafft ginn?...Äntwerten, wéi gesot, déi nächst Woch!