D'Police vun Tréier huet een 20 Joer ale Lëtzebuerger, deen an Däitschland wunnt, mat Drogen erwëscht a festgeholl.

Nodeems Zeien ëmmer nees gemellt hunn, datt op verschiddene Plazen un der Sauer géif gedealt ginn, huet d'Police vun Tréier hir Kontrollen verstäerkt. E Méindeg den Owend, 10. Juli, ass enger Patrull e Mann verdächteg virkomm an hie gouf kontrolléiert.



Wéi d'Police vun Tréier präziséiert, hat hien 200 Gramm Amphetaminnen an och nach Extasy-Pëllen, sou wéi eng kleng Quantitéit Cannabis a Mushrooms bei sech.



D'Beamte ginn dovun aus, dass den Dealer d'Drogen hei am Land wollt verkafen. Op Uerder vum Parquet Tréier gouf hie verhaft.