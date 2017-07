© RTL Archivbild

Net de Chômage finanzéieren, mä an d’Aarbecht investéieren. 150 Laangzäitchômeuren iwwert 30 Joer, déi bei der ADEM gemellt sinn, sollen nach dëst Joer eng fest Plaz am ëffentleche Beräich kréien, de Fonds de l’emploi soll d'Employeuren déi mat op dee Wee ginn, finanziell ënnerstëtzen.



En Donneschdeg de Mëtteg gouf dee Gesetzprojet an der Chamber unanime ugeholl, deen dat virgesäit. Et wëll een d’Leit aus der Precaritéit huelen, hinnen konkret Perspektive ginn. Den Ament sinn eng 7.100 Persounen am Laangzäitchômage, déi Zuele gi lues zeréck. Ma 150 CDI’en op 7.000 Chômeurs a longue durée si just eng Drëps op de waarme Steen, huet den Aly Kaes vun der CSV kritiséiert. Hien huet och d’Fro opgeheit, firwat de Privatsecteur hei net consideréiert gouf.



Am ëffentlechen Secteur, wéi de Gemengen ass et noweisbar, datt eng Plaz extra fir de Laangzäitchômeur geschaf gëtt, dat wier am Privatsecteur net de Fall, dofir wier et richteg déi Mesure op den ëffentlechen Secteur zouzeschneiden, sot de Gast Gibéryen vun der ADR.

Et misst een oppassen, datt een net Plazen ersetzt amplaz se ze kreéieren, war et d’Ausso vum Claude Lamberty.

Firwat kënnt de Projet esou spéit a gëtt esou séier duerch d’Instanzen gedréckt? Dat huet sech dann de Marc Baum vun de Lénken gefrot.

59 Prozent vun de Laangzäitchômeuren hunn iwwregens wéineg Qualifikatiounen. 60 Prozent hunn iwwert 45 Joer.