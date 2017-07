Am August 2015 hat e Mann am Prisong zu Schraasseg engem Giischtchen en Telefonskabel ëm den Hals gewéckelt an dru gezunn.

De Mann gouf en Donneschdeg am Nomëtten um Stater Geriicht zu enger Prisongsstrof vun 10 Joer veruerteelt. Virun enger Expertise, ob déi Strangulatioun hätt kënnen zum Doud vum Giischtche féieren, ware just 4 Joer Prisong gefrot ginn. Der zoustänneger Expert no, gouf et awer keng Unzeeche fir eng Liewensgefor vum Giischtchen.