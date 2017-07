© Anne-Sophie Heck

Projet "Neien Ufank" / Reportage Anne-Sophie Heck



Si suivéieren d'Flüchtlingen op zwee Weeër. Fir d'éischt hëllefen si hinnen eng Wunneng ze fannen a sech anzeliewen, an duerno gräifen si hinne bei der Sich no Aarbecht a mam Pabeierkrich ënnert d'Ärem.

D'Famill Jomaa wunnt zanter engem Mount zu Bech-Maacher. De Safwan ass mat senger Fra a sengen zwee Jongen aus Syrien geflücht. Si hunn am Mariendall am Foyer vun der Caritas gewunnt, an dat war net ëmmer einfach. D'Famill huet sech zu 4 een Zëmmer gedeelt.

Am Kader vum Caritas-Projet "Neien Ufank" huet d'Famill een Appartement fonnt. D'Caritas sicht fir d'éischt Proprietären déi hir Wunneng fir ee soziale Präis verlounen, si verhandelen dann tëscht de Proprietären an de Flüchtlingsfamilljen. An Zukunft wéilte si och selwer Logementer bauen, sou d'Caritas-Presidentin Marie-Josée Jacobs.

Donieft hëlleft d'Caritas den Erwuessenen eng Aarbecht ze fannen an d'Kanner ginn an der Schoul ënnerstëtzt. D'Flüchtlinge ginn och bei all den administrativen Demarchen a bei der Integratioun an der Gemeng begleet.

D'Caritas huet sech an enger éischter Phas virgeholl 120 Famillje bei der Integratioun ze encadréieren. Bis elo sinn et der 15, déi eng Wunneng uechtert d'Land fonnt hunn. D'Famill Jomaa ass op alle Fall um gudde Wee een neit Liewen zu Bech-Maacher unzefänken.