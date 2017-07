Vläit ass et iech och schonn opgefall hei um Kierchbierg, well direkt nieft eise Studioen op de Wisen an Felder ass nawell eng méi lass.

Go Urban: Eng Stad an der Stad (13.07.2017) De groussen internationale Scoutscamp gëtt um Kierchbierg direkt nieft den RTL Studioen opgeriicht. D'Violetta Caldarelli am Gespréich mam Monica Semedo.

Do stinn Zelter, Tippien an nach villes méi, dat am Kader vum GO URBAN, de groussen internationalen Scoutscamp,deen an de nächsten Deeg fäerdeg opgebaut wäert ginn an dat op 25 Hektar!



