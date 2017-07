E Freideg de Moien sinn 2 Männer um Stater Geriicht zu Prisongsstrofen veruerteelt ginn. An den 2 verschiddenen Affären goung et all kéiers ëm Viol.

Zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer, 4 dovu mat Sursis probatoire, gouf e Freideg de Moien e Mann um Stater Geriicht veruerteelt. De Mann war ënner anerem wéinst Viol vu senger nach-Fra ugeklot. Zu den Oploe gehéiert d’Entschiedegung vum Affer, dat 10.000 € Schuedenersatz zougesprach krut.Dem Mann war virgehäit ginn, d’Fra am August an engem eidelen Haus an der Stad zerschloen, vergewaltegt, gewiergt an agespaart ze hunn. Si gouf ënner anerem mat den Hoer gezunn, mat Féiss gerannt, mat der Fauscht an d’Gesiicht a mat engem Briet geschloen. Heifir waren 18 Joer Prisong gefuerdert ginn.

An enger weiderer Affär vu presuméiertem Viol gouf e Mann um Stater Geriicht zu 6 Joer Prisong mat Sursis condamnéiert. Donieft muss hien am Ganze 4 Parties civilen 7.000 € Schuedenersaz bezuelen. Tëscht Mäerz 2013 an Abrëll 2014 sollt de Mann zwee Meedercher e puer Mol vergewaltegt hunn.



Dës Affär kéint a Relatioun stoe mat enger Anerer: De Beschëllegten hat nämlech am Mee 2014 Plainte géint de Papp vun de presuméierten Affer gemaach; dee war am Mäerz op der Cour d’appel wéinst Mënschenhandel zu 18 Méint Prisong mat Sursis veruerteelt ginn, well hien ënner anerem de Beschëllegten tëscht 2011 an 2014 a sengem Restaurant an der Stad ënner mënschenonwierdege Konditioune schaffe gelooss hat.