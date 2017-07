D’Faite ginn op den Abrëll 2014 zréck: Du soll de Mann zu Keel säi Puppelche vu 5 Woche geschloen a gerëselt hunn. De Bouf hat ënner anerem Gehirbluddungen a Blessen um ganze Kierper a louch eng Woch op der Intensivstatioun. Am Verlaf vum Prozess hat de Mann ausgesot, dass hien de Bëbee beim Frëschmaache wuel ze fest ugepaakt an en dono a Panik zwee bis dräimol gerëselt hätt, well d’Kand gekrasch hat. Allerdéngs hätt hien d’Kand net geschloen. Hien hätt dat net gewollt, mä net iwwerluecht, a géif mat senge Scholdgefiller liewen.

Dem Bouf géif et haut gutt goen, hat d’Mamm dono gesot. Um Enn vun hirer Schwangerschaft wär den Ugekloten extrem aggressiv gewiescht. Si hätt awer net geduecht, dass hie sengem Nowuess eppes doe géif. Deen Dag hätt si sech nom Mëttegiesse leeë wëllen an hien hätt d'Kand frësch gemaach, dat hätt gekrasch, op eemol keen Toun vu sech ginn an dunn, Zitat, “gejaut wéi um Spiiss”. Si wär mam Kand an d’Spidol gefuer an hätt net gewollt, dass hie géif matgoen. Si hätt dono hire Schlëssel zréckgefrot an zanterhier kee Kontakt méi zum Mann, deen och verbuede kritt hätt, fir d’Kand ze gesinn.





An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet hätt de Mann, dee genervt gewiescht wär, well säi Bouf gekrasch huet, decidéiert, fir de Puppelchen ze bestrofen. Den Ugekloten hätt gewosst, dass de Bëbee duerch d’Rëselen e Schued kéint dovun droen, an den Nowuess wär d’Affer gi vun enger Mësshandlung. De Beschëllegte wär och a senger Vergaangenheet scho 5mol wéinst Coups et blessures volontaires veruerteelt ginn.

Dogéint hat d’Affekotin vum Mann gemengt, deen hätt seng Kraaft wuel net richteg ageschat. Amplaz d’Mamm ze ruffen, hätt hire Client ouni z’iwwerleeën agéiert, mam Zil, dass d’Kand ophale géif mat kräischen, sou d’Me Aïdara. De Mann sollt fräigesprach ginn, well net kloer erwise wär, dass hien dem Bouf wéi doe wollt. Déi Vue hunn d’Riichter definitiv net gedeelt!