© Police Grand-Ducale

Wann een e puer kleng Reegele befollegt, mécht een et den Abriecher méi schwéier eran ze kommen. Dacks ass dat schonn eng Ofschreckung fir déi net éierlech Leit.Dowéinst seet d'Police, datt een ënner anerem soll oppassen, datt d'Dieren an d'Fënsteren alleguerte fest zou sinn an een d'Schlësselen och net an der Géigend vum Haus verstoppe soll. Och eng Beliichtung ausserhalb vum Haus, kann eng Ofschreckend Wierkung hunn. Och eng géigesäiteg Iwwerwaachung mat den Noperen kann hëllefen, dat d'Beamte séier op der Plaz sinn an en Abroch verhënnere kënnen.Falls awer agebrach sollt ginn, ass et besser, wann d'Wäertsaache wéi Bijouen net doheem, mä am Tresor op der Bank leien. Och eng Fotogalerie vun de Wäertsaachen uleeën ass hëllefräich, wann eppes geklaut gëtt, wat d'Police eventuell erëmfënnt.Och soll een dorop oppassen den Auto net op ofgeschloe Platzen ze stelle, den Auto an den "toit ouvrant" zoumaachen, esou wéi keng Wäertsaachen am Auto leien an d'Fernsteierung vun der Garage aus dem Auto huelen.Donieft bitt d'Police Grand-Ducale un, d'Haus während dem Auslandsopenthalt gratis an déi deeglech Patrull mat anzebezéien. Dowéinst soll een sech um Internetsite vun der Police, aschreiwen oder sech direkt um Kommissariat umellen.Déi ganz Richtlinne vun der Police fannt der ënnert dësem Link.