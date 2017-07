© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Wéinst dem Fuerverbuet fir a Frankräich, ginn d'Camionen hei am Land kontrolléiert, dëst op der Tréirer A1 Richtung Stad, Héicht Potaaschbierg an op der Areler A6 Richtung Stad, kuerz hannert der Grenz. Do ass all kéiers eng Bunn zou. Op der Areler A6 huet dëst scho kuerz viru Mëtteg fir zolitte Stau gesuergt.





Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux " limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés " prévoit une interdiction de circulation au Grand-Duché de Luxembourg pour les camions en transit:- les samedis et veilles de jours fériés de 21.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de la France- les samedis et veilles de jours fériés de 23.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de l'AllemagneLe vendredi 14 juillet 2017 est un jour férié en France " Fête Nationale " pendant lequel la circulation est interdite aux poids lourds.La Police Grand-ducale réagira à cette situation par une présence accrue sur le réseau autoroutier.