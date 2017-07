Résultats de l’orientation des élèves de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire et secondaire technique (14.07.2017) Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse À la fin de l'année scolaire 2016-2017, 5.136 élèves de l’enseignement fondamental ont été orientés vers l’enseignement secondaire ou secondaire technique. De ces élèves, 36,7% ont été orientés vers une classe de 7 e de l'enseignement secondaire (7 e ES);

Vun de 5.135 Schüler sinn der 36,7 Prozent an de Secondaire Classique, 47,9 Prozent an de Secondaire Technique a 15 Prozent an de Modulaire orientéiert ginn.Interessant ze notéieren, datt an 822 Fäll d'Elteren net d'Accord ware mat der Decisioun vum Conseil d'Orientation, dee sech op d'schoulesch Resultater an den Avis vun den Eltere bezitt.194 Schüler hunn den Examen, d'Epreuve d'Accès gemaach. 90 Schüler hunn den Examen fir an de Classique gemaach, dovunner hu 4,4 Prozent vun de Kandidaten e gepackt. 104 Schüler hunn sech der Epreuve fir an den Technique gestallt, hei hu 7,7 Prozent vun de Kandidaten e gepackt.