3 Oppositions formelles an 2 annoncéierter, am Fall wou sech näischt ännert. De Staatsrot huet um Freideg säin Avis iwwert de Gesetzprojet publizéiert, deen d’Proprietéitsverhältnisser vu Kierchegebaier soll regelen, an duerch deen ee Fong vum Bistum soll geschafe ginn. Op ville Punkte seet sech de Staatsrot mam Texte d’Accord. Allerdéngs muss de Statut vum Fong nach emol iwwerschafft ginn. Déi héij Kierperschaft schwätzt sech och géint d’Verbuet vun der Kofinanzéierung duerch d’Gemengen aus.

An dat dierft ënnert anerem Bistum a Syfel freeën, déi haten dat vun Ufank u kritiséiert, a weider dofir plädéiert, datt d’Gemengen och an Zukunft - wa se dat wëllen - fir den Ënnerhalt vun de Kierchen opkomme kënnen. De Gemenge wier dru geleeën, datt hir Gebailechkeeten um Terrain gutt erhale sinn, schéin ausgesinn, och déi reliéis Haiser, schreift de Staatsrot. Wann elo dat awer verbuede géif ginn, déi finanziell z’ënnerstëtzen, wier dëst ongerecht. Ee Verbuet vun der genereller Finanzéierung vu Kulten misst an engem anere Gesetz seng Plaz fannen.



Wat de Statut vum Fong ugeet, seet déi héij Kierperschaft, dee misst weider präziséiert ginn. Et géifen net genuch Detailer iwwert d’juristesch Natur ginn. Et wéisst een zwar, datt de Fong nëmmen als Gestionnaire fungéiere soll. Allerdéngs wier hien net mat enger Fondatioun gläichzesetzen, well et sech ëm een Acteur vum Droit public géif handelen. D’Regelen, déi bei Fondatioune gëllen, géifen deemno net fir de Fong ufalen. Doniewent deet sech de Staatsrot schwéier mat der Notioun vun „Tutelle“ vum Äerzbistum. Do sollt éischter vu Kontroll geschwat ginn.



Ee wichtege Punkt da wou de Staatsrot net d’Accord ass an eng Opposition formelle formuléiert, ass d’Prozedur fir d’Annexen opzestellen. Do sinn d’Lëschte mat de Propriétéiten dra vermierkt. De Staatsrot schwätzt do vun enger substantieller Inkohärenz, dofir dierft dat och net am Gesetz drastoen.



Dat neit Gesetz géif och festleeën, datt Geeschtlecher net vum Fong duerfe fir hir Aarbecht bezuelt ginn, anerer schonn. Do gesäit de Conseil d’Etat awer eng Ongerechtegkeet, well d’Notioun vu „Clergé“, keng juristesch Notioun ass, mee eng déi aus dem kanounesche Recht kënnt.



Nieft dem Staatsrot gouf et dann awer och eng Opinion dissidente, dat heescht datt een am Staatsrot net mam Avis d’Accord ass, an deemno een eegene geschriwwen huet. Een éischter seelene Fall. An där Opinion dissidente heescht et datt de Gesetzprojet net an der Kontinuitéit géif schaffen, mee éischter e Broch géif duerstellen. Well de Fong keen ëffentlech rechtleche Statut kritt. Den Äerzbistum decidéiert nämlech iwwert de Funktionnement vun deem Fong. Ma et misst een deem eng Missioun d’Intérêt général iwwerdroen, heescht et an där Opinion dissidente. Problematesch wier och, datt de Fong obligéiert ass reliéis Gebaier un d’Gemeng oder de Staat ofzegi fir ee symboleschen Euro, wann se net méi benotzt ginn.