CSL a Reorganisatioun vun Uni.lu / Rep. Claude Zeimetz



An zwar well d'Membere vum Conseil de Gouvernance vun der Uni.lu an Zukunft eenzeg an alleng vun der Regierung nominéiert ginn. D'Salariatskammer freet sech firwat a schwätzt vun enger komplett intransparenter Nominatiounsprozedur fir déi 9 Memberen.

Donieft hätt d'CSL am léifsten, datt och Vertrieder aus Wirtschaft, Kultur, dem soziale Beräich an der Zivilgesellschaft an deem Gremium vertruede sinn. Sollt dat net méiglech sinn, huet d'CSL och schonn eng Alternative parat, seet den Directeur adjoint Carlo Friesing. Et proposéiert een eng Zort Beirat mat dësen Acteuren ze grënnen an dëse soll en Avis annuel zu den Aktivitéite vun der Uni maachen an och mat neien Iddie kommen, déi gesellschaftlechen a wëssenschaftleche Besoine Rechnung droen, sou de Carlo Friesing.

Net domadder averstan ass d'Salariatskammer och mat den zukünftege Missioune vum Conseil universitaire, dee quasi just nach do wier fir seng Meenung an Avisen ze ginn. Als Garant vun der akademescher Fräiheet wier et vill méi fir matzebestëmmen, seet de Carlo Friesing a geet souguer nach méi wäit. Hie ka sech virstellen, dass de Conseil universitaire e Vetorecht géing kréien, wat d'Nominatioun vum Rektor vun der Uni an de 5 Professeren, déi am Conseil de Gouvernance vertruede sinn, ugeet. Wichteg wär dass alleguer d'Fakultéiten am Conseil de Gouvernance vertruede sinn, sou nach de Carlo Friesing.

D'Chambre des salariés schwätzt sech am Avis och fir méi objektiv an transparent Admissiounscritèrë fir d'Studenten aus. E Manktem u Säll oder u Sue kéint sécher keen Argument si fir net an engem éischte Joer ugeholl ze ginn.

Komplett dergéint ass d'Salariatskammer donieft, datt de System vun de prekären Aarbechtskontrakter weider ausgebaut géif ginn. Am Gesetzprojet wieren ze vill Derogatioune virgesinn. Fir d'CSL muss awer och an Zukunft garantéiert sinn, datt d'Aarbechtsrecht bei den zäitlech limitéierte Kontrakter garantéiert bleift.