Dacks si Leit, déi sech radikaliséieren, net richteg an der Gesellschaft integréiert an esou fir Ideologien ufälleg, déi verspriechen, hinnen ze hëllefen.

„Radikalisatioun“. Dee Begrëff gëtt hautdesdaags virun allem mam Islamesche Staat an de rezenten Terrorattacken a Verbindung bruecht. Ma wéi radikaliséiere sech Leit? Wéi gesäit een déi éischt Unzeeche vu Radikalisatioun a wat kann dogéint gemaach ginn? Op dës Froe wëll den Zentrum „respect.lu“ eng Äntwert ginn. Den Zentrum gëtt vun der ASBL „SOS Radicalisation“ geréiert, eng Initiativ vum Familljeministère fir d'Leit iwwer d'Radikaliséierung opzeklären an fir de Betraffenen ze hëllefen.

Zentrum géint Radikaliséieren / Reportage Anne Sophie Heck



Ee Radikaliséierte wier net direkt een Terrorist, erkläert d'Psychologin Karin Weyer, Chargée de Direction vu „respect.lu“. Problematesch wier et dann, wa Gewalt mat an d'Spill kënnt.



Radikalisatioun kann zu Gewalt féieren, muss awer net. Grad an der Jugend awer sinn Tendenze vun der Radikaliséierung wichteg an och normal Effeten. Schwiereg gëtt et awer eréischt, wann duerch d'Radikaliséierung Gewalt an d'Spill kënnt.

Bei der Radikaliséierung kéinte ganz verschidden Ursaachen zesummekommen. Dacks wieren déi betraffe Leit net richteg an der Gesellschaft integréiert an esou ufälleg, fir Ideologien, déi verspriechen, hinnen ze hëllefen. Et wier schwéier ze erkennen, ob eng Persoun am gaangen ass sech ze radikaliséieren, zemools bei deene Jonken.

Bei de Jonken ass et ganz schwiereg, fir d'Verhalen anzeuerdnen, well e Jugendleche sech och emol gären zeréckzitt. Wann en dann awer nach ufänkt, sech ëmmer méi just nach mat der Ideologie ze befaassen an anerer dovunner iwwerzeege wëll, dat sinn Indicen dofir, datt et geféierlech ka ginn, awer net muss ginn.

Dem Zentrum „respect.lu“ geet et fir d'éischt dorëms, fir de Public ze informéieren an ze sensibiliséieren. Da kann ee sech anonym bei hinner iwwer Telefon oder Email mellen, wann ee sech Suergen ëm ee Bekannte mécht.

An enger nächster Etapp wéilten d'Psychologe vu „respect.lu“ och mat Radikaliséierte schaffen, fir si aus hirem problemateschen Ëmfeld eraus ze begleeden.