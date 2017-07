Chantier au tunnel Ehlerange (14.07.2017) Sur l'autoroute A13.

D'Deviatioun geet iwwer den CR110 duerch Éilereng, et besteet Staugefor.

L’Administration des ponts et chaussées procédera dans le cadre de la refonte du tunnel Ehlerange à un chantier relatif à la construction d’une paroi de séparation entre les deux tubes du tunnel Ehlerange. Afin de minimiser l’impact sur le trafic, ces travaux seront réalisés pendant 4 weekends lors des mois de juillet, août et septembre 2017.



La première phase des travaux débutera à partir du vendredi soir 14 juillet 2017 20 heures jusqu’au lundi matin 17 juillet 2017 6 heures et nécessite un barrage de l’autoroute A13 entre l’échangeur Ehlerange et l’échangeur Differdange dans les deux sens.



À noter aussi que le lundi 12 juillet 2017, la voie de dépassement restera fermée à la circulation jusqu’en fin d’après-midi, ceci dans le cadre du durcissement du béton de la paroi de séparation.



Barrages et déviations:



À partir du vendredi soir 14 juillet 2017 20 heures jusqu’à lundi 17 juillet 2017 6 heures, le barrage d’autoroute suivant est mis en place:

L’autoroute A13 entre l’échangeur Ehlerange et l’échangeur Differdange dans les deux sens.

Les bretelles d’accès suivantes sont également barrées à la circulation:

La bretelle d’accès de l’échangeur Ehlerange en provenance de la N37 et en direction de Pétange via l’A13,

La bretelle d’accès de l’échangeur Differdange en provenance de la N32 et en direction de la jonction de Lankelz via l’A13.

Les déviations suivantes sont mises en place: