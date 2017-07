Jonker ouni Perspektiv eng nei Chance ginn (14.07.2017) Am Kader vum Pilotprojet "Outreach Youth Work" kann an de Jugendheiser jonke Leit déi a Schwieregkeete sinn, nach besser gehollef ginn.

An de Jugendhaiser am Land, grad wéi zu Péiteng, steet virun allem d'Gruppenaarbecht am Mëttelpunkt, ma am Kader vum sougenannten "Outreach Youth Work"-Pilot-Projet kënne jonk Leit tëscht 16 a 26 Joer och méi individuell betreit ginn, zum Beispill bei der Sich no enger Wunneng.