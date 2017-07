Lëtzebuerg wichtege Partner fir EU (14.07.2017) EU-Kommissär Gunther Oettinger op Visite zu Lëtzebuerg.

Günther Oettinger am Interview (14.07.2017) EU-Kommissär op Visite zu Lëtzebuerg.

Virop ass et ëm d’Haushaltsperspektive vun der Europäescher Unioun gaangen. D’Kommissioun Juncker wëll ee méi soziaalt Europa. Méi Suen fir Bekämpfung vu der Jugendaarbechtslosegkeet sinn am Budget virgesinn.Déi wichtegst Aufgab fir den europäesche Bannemaart wier an de Südeuropäesche Länner jonke Mënschen eng Perspektiv ze ginn.Fir de Günther Oettinger ass de Brexit eng grouss Erausfuerderung fir den EU-Haushalt. E Lach tëscht 10 an 12 Milliarden Euro géif pro Joer entstoen. Dofir wier et wichteg och nom Austrëtt mat de Britten zesummen ze schaffen.Lëtzebuerg ass fir d’Kommissioun ee wichtege Partner, an den zweeten Haaptsëtz. An ee neit Gebai gëtt och investéiert. Mat villen europäeschen Institutioune géifen an de nächste Joere weider Aarbechtsplazen entstoen. Ee neie Pilier soll Lëtzebuerg als digitalen Standuert ginn.Mat senge Lëtzebuerger Kollegen hätt ee sech iwwert déi vill Defisen ausgetosch. Gemeinsam wéilt ee sech fir ee staarkt soziaalt Europa asetzen.