Déi héich Kierperschaft schwätzt jo net vun Enteegnungen, wann d’Verméige vun de Fabriques d‘église an de Fong iwwergeet. Dat kann de Marc Linden net novollzéien a stellt sech d’Fro, wéi een dat da géif nennen. 250 Kierchefabriken hate jo an der Vergaangenheet schonn d’Enteegnung ugeprangert. Hei kéint een an der Laie-Sprooch esouguer vun Déifstall schwätzen, mengt de Vizepresident vum Syfel.Eng weider Kritik vum Daachverband vun de Kierchefabrike war, datt de Staatsrot a sengem Avis net op d’Konventioun tëscht Staat a Kierch agaangen ass.Wat d’Plainte vum Syfel ugeet, géif déi bestoe bleiwen. Där hätten sech mëttlerweil nach weider Kierchefabriken ugeschloss. Elo géif een der 119 zielen.

3 Oppositions formelles an 2 annoncéierter, am Fall wou sech näischt ännert. De Staatsrot huet um Freideg säin Avis iwwert de Gesetzprojet publizéiert, deen d’Proprietéitsverhältnisser vu Kierchegebaier soll regelen, an duerch deen ee Fong vum Bistum soll geschafe ginn. Op ville Punkte seet sech de Staatsrot mam Texte d’Accord. Allerdéngs muss de Statut vum Fong nach emol iwwerschafft ginn. Déi héij Kierperschaft schwätzt sech och géint d’Verbuet vun der Kofinanzéierung duerch d’Gemengen aus.