Bal unanime war de fréiere Buergermeeschter vu Réimech, virun 3 Joer, Nationalpresident vun der Amiperas gewielt ginn, a wollt wéi et schéngt och nach eng Kéier fir dëse Poste kandidéieren. Eng dynamesch an tolerant Stëmm, de Motor, deen d'Seniorenassociatioun an eng nei Richtung gefouert hätt, sou d'Generalsekretaerin Edmee Anen.



Vun hier gouf et awer och schaarf Kritik un der Regierung, well där d'Intressien an d'Besoine vun de Senioren dacks egal wieren. Viséiert ass virun allem d'Familljeministesch. D'Successioun vum Jeannot Belling war e Samschdeg keen Thema.



