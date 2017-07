X

Alles an allem waren 10 Beamten un der Aktioun bedeelegt. Et war schonns déi 95. Alkoholkontroll, déi dëst Joer vum Parquet geuerdert gouf.

Um 5 Auer goufen déi éischt Automobilisten an der Stad an der Rue de Bonnevoie kontrolléiert. An et huet dann och net laang gedauert, bis hei den éischte Permis fort war.Weider goung et dann zu Hollerech, wou och e puer Chauffeuren hire Führerschäin an d'Schlësselen hu missten ofginn. Ee vun de Kontrolléierten huet d'Police du souguer nach gefrot, ob si hien net kéinten heem féieren.

An engem aneren Auto stoung de Chauffeur zwar net ënner Alkoholafloss, ma well awer 6 persounen am Auto souzen - eng méi wéi erlaabt - gouf et e Protokoll. E weideren Automobilist gouf aus dem verkéier gezunn, well e kee gültege Permis an nach 300 € Schold opstoen hat. Den Auto, mat deem hien ënnerwee war, war och net säin.

Déi drëtt a lescht Kontroll war dann an der Avenue de la Liberté.Alles an allem goufen 103 Gefierer, dorënner nieft Autoen och Vëloen, kontrolléiert. 7 Persounen haten ze vill gedronk, 4 Mol gouf de Permis ewechgeholl.

Zanter Ugangs dës Joers goufe bis ewell schonn net manner wéi 1.000 Führerschäiner agezunn, Dräivéierel heivunner wéinst ze vill Alkohol.