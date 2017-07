An der Route de Pétange hat de Chauffeur vun e Samschdeg op e Sonndeg géint Mëtternuecht d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass an en Auto, deen um Rand vun der Strooss geparkt stoung, gerannt. Doduerch ass den Automobilist vun der Strooss ofkomm an op den Trottoire geroden, wou eng Fra grad mat hirem Hond spadséiert ass. Si gouf vum Auto mat ewech gerappt an huet missen éischtversuergt ginn, bis d'Ambulanz do war. Si ass mat uerge Blessuren an d'Spidol komm.De Chauffeur vum Auto a seng Bäifuererin goufen nëmme liicht blesséiert. De Miess- an Erkennungsdéngscht war sur place an op Uerder vum Parquet gouf den Auto konfiszéiert.Bei engem aneren Accident géint 23 Auer 20 blouf et um Houwald beim Materialschued. Eng Fra hat der Police gemellt, datt een hir hannendrop gefuer war. Wéi si du festgestallt huet, dass deen no Alkohol richt, huet hien sech duerch d'Bascht gemaach, éiert d'Police ukoum. Et huet awer net laang gedauert, bis d'Beamten dee Schëllegen zu Hesper erëmfonnt hunn. Tatsächlech hat de Mann ze vill gedronk an de Permis gouf him ofgeholl.