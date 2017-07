Virun allem ee Mann war opgefall, well hien virdru schonn enger anerer Persoun eng mat der Fauscht soll ginn hunn a Mord-Menace gemaach hat. De Mann, sou schreift et d’Police an hirem Bulletin, wier net ze berouege gewiescht an huet och ee Polizist mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen. Doropshi gouf hien immobiliséiert an et gouf och Pefferspray agesat.

Dat éischt Affer, an och ee Polizist, koumen an d’Klinik. Den Täter dierft geschwë Rendez-vous viru Geriicht hunn.