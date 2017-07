© RTL Télé Lëtzebuerg / Laurent Weber

D'Regierungskoalitioun huet sech nämlech och am schwieregen, zweetleschte Joer vun hirer Mandatsperiod drun ginn an och méi kriddeleg Dossieren solidaresch zesummen ugepaakt. Dat war de ganz positiven Constat vum LSAP Fraktiounschef Alex Bodry.



D'Zesummeliewen an enger Regierung mat 3 Parteie wär immens gutt, fënnt d'LSAP, souguer dacks besser wéi zu 2.



CSV ouni Iddien, ADR ze vill riets, déi Lénk net realistesch



A punkto Chamberwalen 2018 steet d'Fro vu méigleche Koalitiounspartner fir d'Sozialisten am Raum. Et wär wichteg, net nëmmen ze diskutéiere wien wéi eng Positioun kritt, ma dass ee virun allem diskutéiert wat ee maache wéilt an do wär mat der CSV, bis op Weideres, net mat neien Iddien ze rechnen.



Donieft géing d'ADR, ënnert dem Fernand Kartheiser, ëmmer méi an dat nationalkonservatiivt Lager ofrëtschen an sech ganz gewot riets vun der CSV positionéieren. D'ADR géing domat enger Softversioun vun der AFD (Alternative für Deutschland) gläichen an géing sech domat selwer fir all aner Partei hei am Land als Koalitiounspartner ecartéieren.

Déi Lénk anerersäits hätten zwar ganz sympathesch Iddien, ma wäre gefaangen an der Blos vun enger idealer Welt. Se géingen alles bekämpfe wat zum Wirtschaftsmodell vu Lëtzebuerg gehéiert a wéilten ëmmer weider ausdeelen an dat wär eng Rechnung déi sou net kéint opgoen, erkläert den Alex Bodry.



Wei geet et weider?



2017/18 ass dat lescht Joer vun dëser Legislaturperiod an och do sinn nach eng Partie Projeten op der Lee. De leschte Volet vun der Trennung vu Kierch a Staat, d'Police-Reform, de Spidol-Plang an eventuell och d'Reform vum Scheedungsgesetz.



De komplette Reportage:



17/07/2017 BAND LSAP Bilan 16/17 18h30 -goerens-