D'Fro steet jo spéitstens zanter der virleschter Woch am Raum, nodeems e Bauer an der Géigend vu Leideleng en Déier an der Nuecht op sengem Trakter gesinn a fotographéiert huet, dat och vun den Experten vun der Naturverwaltung mat grousser Wahrscheinlechkeet als Wollef identifizéiert gouf.



Leschte Samschdeg elo, kruten déi zoustänneg Servicer vun engem anere Bauer 8 Schof gemellt, déi tëscht Garnech an Holzem gerass goufen, op enger Wiss nëmmen e puer Kilometer vu Leideleng ewech. De concernéierte Bauer war fir d'lescht e Mëttwoch d'lescht Woch bei seng 14 Schof kucken. Wéi en e Samschdeg zeréck an d'Wiss goung, waren der wéi gesot 8 gerass ginn. Dat geet aus engem Communiqué vun der Naturverwaltung vun e Méindeg de Mëtteg ervir.



D'Mataarbechter vun der Naturverwaltung sinn direkt den Dag selwer op d'Plaz gaang an hu Prouwen vu 4 verschiddene Schof fir DNA-Analyse geholl. Déi Prouwen gi lo an engem spezielle Labo, dem Senckenberg-Institut Gelnhausen an Däitschland, ausgewäert. Wéi et heescht, géif et fir den Ament keng Indicen op der Plaz, déi e Wollef ausschléissen. Definitiv sécher, kann een allerdéngs réischt da sinn, wann d'Prouwen ausgewäert sinn. An dat kann e puer Wochen daueren. D'Naturverwaltung präziséiert, et dierft een net vergiessen, datt och Hënn regelméisseg Schof räissen.



De Grand-Duché huet sech déi lescht Joere schonn op de Retour vum Wollef hei am Land preparéiert. Am Februar gouf en Aktiouns- a Managementplang virgestallt, an deem den Ëmgang mam Wollef geregelt gëtt. An deem Plang sinn ënnert anerem och finanziell Entschiedegungen fir betraffe Baueren virgesinn, déi Béischten vun engem Wollef gerass kréien. Sollt sech erausstellen, datt et sech am Fall vun Holzem effektiv ëm e Wollef handelt, géif de Concernéierten zu 100% entschiedegt ginn.



Wat e méigleche Wollef zu Biissen ugeet, ass et eisen Informatiounen esou, datt et sech beim Déier op de Fotoen, déi publizéiert goufen, effektiv ëm en Hond, e Berger malinois fir genee ze sinn, handelt. Den Hobbyfotograf, dee sech bei der Naturverwaltung gemellt hat, bleift awer derbäi, datt hien am Bësch e Wollef gesinn hätt. Eng Foto vun deem Déier gëtt et allerdéngs net. Sou datt d'Autoritéiten déi Ausso weder dementéieren, nach confirméiere kënnen.

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Département de l'environnement Am vergangenen Samstag fand ein Landwirt im Raum Garnich auf einer Weide acht gerissene Schafe. Die Weide ist nur wenige Kilometer von dem Ort nahe Leudelingen entfernt, wo vor zwei Wochen ein wolfsähnliches Tier fotografiert worden war. Der Landwirt verständigte daher sofort die Naturverwaltung, die am späten Samstagabend mit einigen Experten mehrere Stunden vor Ort war.



Die Experten der Naturverwaltung untersuchten die Umgebung sowie die gerissenen Schafe eingehend, und nahmen DNA-Proben an den Bisswunden. Die Proben werden in den nächsten Wochen am Senckenberg-Institut Gelnhausen (Deutschland) untersucht.



Auch ein Wolf als Verursacher auf Grund der Untersuchungen im Feld nicht ausgeschlossen werden kann, so darf nicht vergessen werden, dass auch Haushunde regelmäßig Schafe reißen. Eine definitive Schlussfolgerung kann daher im Falle Garnich erst dann getroffen werden, wenn die Resultate der DNA-Proben vorliegen. Diese Untersuchung kann mehrere Wochen dauern.



Der Aktions- und Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Luxemburg, der unter anderem zusammen mit Akteuren aus dem landwirtschaftlichen Sektor erstellt wurde, sieht im Falle von Wolfsrissen eine finanzielle Entschädigung der betroffenen Landwirte vor.



Seit etwa 25 Jahren besiedelt der Wolf wieder Europa. Auf Grund seiner Anwesenheit im französischen Grenzgebiet seit einigen Jahren, sowie auch der Ausbreitung der deutsch-polnischen Population nach Westen, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch in Luxemburg wieder Wölfe heimisch werden würden.



Wölfe sind scheue Tiere und meiden in der Regel den direkten Kontakt zum Menschen. Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind daher äußerst selten, aber nicht unmöglich. In der Regel ziehen sich Wölfe zurück, sobald sie einen Menschen bemerken.

D'Naturverwaltung erkläert an hirem Communiqué, datt de Wollef zanter 25 Joer lo schonn nees zréck an Europa ass. Wëllef goufe schonn an der rezenter Vergaangenheet an der franséischer Grenzregioun an, an Däitschland a Polen gemellt. Dohier wier et just eng Fro vun der Zäit gewiescht, bis sech d'Wëllef och nees zu Lëtzebuerg néierzeloossen.Dee leschte Wollef zu Lëtzebuerg war iwwregens 1893 zu Ouljen erschoss ginn.