Et ass déi éischt Passerell weltwäit, déi ënnert enger bestoender Bréck hänkt - de Schantje vun der Passerell ënnert dem Pont Adolphe ass zwar nach net komplett ofgeschloss, ma e Méindeg hat d'Press d'Méiglechkeet, sech déi ganz Konstruktioun eng éischte Kéier am Detail unzekucken.Net just d'Vue, déi ee vun der neier Passerell, déi haaptsächlech fir Vëlosfuerer geduecht ass, huet, ass impressionnant, och d'Architektur an déi während den Aarbechten entdeckten Deeler vun der Festungsmauer, déi op flott Manéier integréiert goufen, dierfte begeeschteren - net just d'Vëlosfuerer.De 17. September geet d'Passerell se offiziell fir de Public op - deen Dag ass zäitgläich och den éischten autofräien Dag an der Stad Lëtzebuerg.D'Passerell ass iwwregens ëmmer op. Duerch eng Beliichtung, déi ee vu baussen net gesäit, ass et dann och zu all Moment méiglech, mam Vëlo vun der Stad eriwwer op d'Gare ze fueren.