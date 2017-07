X

Esou stellt sech den Infrastrukturminister François Bausch de Kierchbierg an e puer Joer vir. De Fonds du Kirchberg huet a grousse Projet presentéiert, no deem senger Realisatioun een de Kierchbierg net méi wäert erëmerkennen.

Besser Mixitéit um Kierchbierg / Reportage Ben Frin



Mixitéit heescht d'Stéchwuert an et steet fir den Ausgläich tëscht Aarbechtsplazen, Wunnengen, Schoulen, Commerce, Restauratioun, Sport an Ënnerhalung. De Kierchbierg steet de Moment net wierklech fir eng gutt Mixitéit, mä dat soll sech an den nächste Joren änneren, erkläert de Patrick Gillen, President vum Fonds du Kierchberg.

Déi Elementer mussen direkt an der Planung mat integréiert ginn. An der Zäit war dat net ëmmer de Fall, ma elo gëtt awer extra vill Wäert dorobber geluecht.

Esou gutt wéi all fräie Metercaré wäert op kuerz oder laang verbaut ginn, 60.000 Aarbechtsplazen an 20.000 Wunnenge sollen de Kierchbierg quasi an e neien urbane Staddeel oder villäicht direkt eng ganz nei Stad verwandelen. Et kommen nach e puer Héichhaiser, bis 24 Stäck, bäi, eng Busgare mat 570 Parkinge beim Turbo Rondpoint, e Wunntuerm mat Commerce a Restauranten, bei der Porte de L'Europe, op der Héicht Philharmonie. D'Autoschauffere wäerten um Kierchbierg ëmmer manner ze laachen hunn, si sollen am beschte gläich dobausse bleiwen an den ëffentlechen Transport huelen, op der Avenue John F. Kennedy wäert schonn Enn vun dësem Joer Tempo 50 amplaz 70 gëllen. Den Tram an de Bus, déi sollen dee grousse Wuesstem, wat den Trafic betrëfft, opfänken, seet den Infrastrukturminister François Bausch.



Op enger Pressekonferenz um Méindeg gouf den neie Projet um Kierchbierg virgestallt. © Ben Frin / RTL Télé Lëtzebuerg

Mir mussen zu Lëtzebuerg vun der Iddi ewechkommen, datt wann an Zukunft eppes gebaut gëtt, dat alles mam Auto ka gemaach ginn. D'Land wäert an Zukunft net méi funktionéieren, wann een net vun där Iddi ewegkënnt. Aktuell investéiert d'Regierung honnerte vu Milliounen an den ëffentlechen Transport. Haut kann ee sech d'Notze vum ëffentlechen Transport net richteg virstellen, well d'Infrastruktur net do ass.



PDF: Projet fir d'Zukunft vum Kierchbierg