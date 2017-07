An hirem juristesche Sträit mat der Ëmweltministesch a mam Inneminister ëm de PAG an e PAP krut d'Gemeng Fëschbech op der Cour administrative zweemol zum Deel Recht, soudass dës Dossieren zréck bei d'Gemeng mussen: Just de Recours géint dee Plan d'aménagement particulier gouf zréckgewisen.D'Verwaltungsgeriicht huet déi 3 Uerteeler gesprach zu Recourse vun der Gemeng Fëschbech géint d'Refuse vum Carole Dieschbourg a vum Dan Kersch, fir de Plan d'aménagement général (PAG) an dee Plan d'aménagement particulier (PAP) vun der Gemeng guttzeheeschen.D'Gemeng Fëschbech hat am Juli zejoert en iwwerschafftene PAG am Gemengerot gestëmmt. Am September hat d'Ëmweltministesch an am Dezember den Inneminister Neen dozou gesot; doriwwer eraus war den Dan Kersch och net d'accord mam sougenannte PAP-Quartier existant. Ze notéieren ass, dass d'Riichter - am Zesummenhank mam Refus vun der Ëmweltministesch - souguer fir eng Visite des lieux op d'Plaz waren.An hiren Uerteeler leet d'Cour administrative den Akzent op d'Gemengenautonomie, déi als Règle générale unzegesi wär. An den Ae vum Geriicht ass d'Kompetenz vum Ëmweltminister op déi Deeler vum Gemengenterritoire limitéiert, déi - duerch eng Modifikatioun vum Plan d'aménagement général - d'Ofgrenzung vun der Gréngzon verännert kréien.Wann en Terrain aus der Gréngzon an déi Zon kënnt, déi ka bebaut ginn (oder ëmgedréit), da kontrolléiert den Ëmweltminister d'Legalitéit vun der Gemengendecisioun op Basis vum Gesetz iwwert den Naturschutz an den Inneminister op Grond vum Gesetz vum Juli 2004; deemno ass den Ëmweltminister zoustänneg fir de Schutz vun der Ëmwelt an den Inneminister fir urbanistesch Froen.Et wär fir eng Gemeng ganz schwiereg, fir en entspriechende Projet virzeleeën, wéinst Inconnuë wéi dass et keng sektoriell Pläng gëtt. Mam Projet vun der Gemeng Fëschbech wär och ugefaange ginn, wéi se mat Noumer a mat der Fiels fusionéiere wollt, wouzou et no engem negative Referendum awer net koum. Well de Plan directeur vum Aménagement du territoire vun 2003 keng Valeur normative hätt, konnt deen dem Inneminister net als Grond fir e Refus déngen, halen d'Riichter fest.Wat de gréisste Problem ugeet, dee vun der Constructibilitéit vun Terraine südlech vun der Schoul a vun der neier Maison relais, wären d'Refuse vun der Ëmweltministesch a vum Inneminister zwar an der Rei, mä mëttelfristeg wär do eng Urbanisatioun virzegesinn.Well d'Gemengerecoursen zum PAG dofir zum Deel fondéiert wären, sollt den Dossier eben zréck un d'Gemeng.