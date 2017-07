Endspurt beim Transparenzgesetz (17.07.2017) Fortschrëtt fir de Bierger, der Press bréngt et näischt, heescht et vu Säite vum Presserot.

Ugepeilt gëtt eng oppen an transparent Verwaltung, béi där d'Bierger Informatiounen, déi si ufroen, spéitstens bannent engem Mount solle kréien. Mä dat Informatiounsaarbecht huet Limitten.Esou zum Beispill gëtt d'Press am neie Gesetz net beduecht an de Grand-Duché géif nieft Zypern dat eenzegt Land an der EU bleiwen, wou d'Press keen Informatiounsrecht hätt.