E Méindeg de Mëtteg war an der Chamber een Echange mam Jugendparlament. Am Plenum haten déi Jonk Geleeënheet hir Bedenken, Wënsch a Gedanken zu ënnerschiddlechen Aktualitéitsthemen virzebréngen.Esou hu si 6 Resolutioune presentéier, dorënner d'Zukunft vun Europa, d'Ënnerscheeder bei de Salairen tëscht Fraen a Männer an et gouf laang iwwer d'Schoul diskutéiert.