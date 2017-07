Um Dënschdeg de Moie sinn an der Rue de Steinsel 2 Autoen aneneegerannt. Ee Gefier ass vun der Strooss ofkomm an ass an e Gruef gelant.

© Domingos Oliveira/RTL

1 Persoun gouf dobäi blesséiert an huet misste mat der Ambulanz an d'Spidol.



Op der Plaz waren donieft d'Police an d'Stater Beruffspompjeeën.





Géint 19.30 Auer wareen Automobilist mat sengem Gefier an ee Gruef gerannt. Zwou Persoune goufe verwonnt.Weider mellt den 112 een Accident ëm déi selwecht Zäit. Do hate sech ee Camion an een Auto ze pake krut. Et gouf eng Persoun blesséiert.An ee Blesséierte gouf et och an engem Accident kuerz no 23 Auer an der Lëtzebuerger Strooss zu. Ee Chauffer war mat sengem Auto an ee Potto gerannt.