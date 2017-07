Eng schlecht Nouvelle gëtt et fir d'Salariéen vun der Botzfirma "Idéal Services propreté", d'Firma mat Sëtz zu Suessem ass nämlech Faillite. Ronn 50 Salariéeën sinn do concernéiert. Fir e Mëttwoch de Mëtteg ass eng Informatiounsreunioun vum OGBL geplangt, fir d'Leit iwwert déi nächst Demarchen z'informéieren.An engem Communiqué kritiséiert den OGBL nach emol,datt et keng proaktiv Demarche gëtt, fir esou eng Faillite ze verhënneren an d'Aarbechtsplazen z'erhalen. Et wier héich Zäit datt ee sech esou een Dispositif gëtt, fuerdert d'Gewerkschaft.