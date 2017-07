© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch © RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch © RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch © RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch « ZréckWeider »

Dës Zuelen huet den Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg am Kader vun enger Visite an der Urgence-Struktur um Kierchbierg ginn. D’Majoritéit koum aus Syrien, mat 200 Migranten. Duerno kënnt Serbien an de Marokko. Bis ewell kruten 475 Persounen de Statut als Réfugié unerkannt.Wat d’Relokalisatioun vu Migranten aus Griicheland an Italien ugeet, soll de Grand-Duché dëst Joer 557 Persounen ophuelen. Bis lo sinn der 327 relokaliséiert ginn.