D’Association de soutien aux travailleurs immigrés begréisst zwar, dass d’Beträg individualiséiert ginn. Jonker ënner 25 Joer bléifen allerdéngs weider ausgeschloss, an et bléif bei den Diskriminatioune vis-à-vis vu Leit aus Drëttstaaten. D’ASTI fäert, dass progressiv den Zougank vu Leit aus Drëttstaaten zu de Sozialrechter hei am Land verspaart gëtt. Dat wär eng beonrouegend Entwécklung fir e Land mat där Demografie, an enger globaliséierter Welt.