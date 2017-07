© Police

Déi fräiwëlleg Pompjeeë vu Bous, Réimech, Briedemes, Munneref, Éimereng, Schengen a Biermereng goufen op d'Plaz geschéckt, fir de Brand ze läschen. De Proprietaire huet während de Läschaarbechten déi Ballen ewech geholl, déi nach net gebrannt hunn a mat engem Plou gouf nach eng Schneis gezunn, sou dass d'Feier sech net ausbreede konnt.Well Brandstëftung net ausgeschloss ka ginn, gouf de Parquet informéiert. D'Brandermëttler an d'Spuresécherung vun der Police judiciare goufen doropshin op d'Plaz geschéckt.E Méindeg den Owend géint 20 Auer huet et dunn op en Neits an der Géigend gebrannt. Déi Kéier tëscht Elveng a Biermereng, an der Rue de Wintrange, net wäit ewech vum éischte Feier. 2 Ronnballen stoungen deen Ament a Flamen.D'Pompjeeë vu Schengen konnten de Brand läschen. Op en Neits gouf de Parquet informéiert an de Miess- an Erkennungsdéngscht ugefuerdert.D'Police sicht elo no Zeien. Sämtlech Informatioune si fir d'Police vu Réimech um 2447-7500.