Um Dënschdeg de Moie koum et op der N26 zu engem Accident, bei deem eng Persoun huet mussen aus hirem Won befreit ginn.

© CdSR Wiltz

En Auto war do op d'Kopp gaangen.Op der Plaz waren d'Ambulanz an de Sauvetage vu Wolz, si hu sech ëm dee Blesséierte gekëmmert.Den Accident war op der N26 Wolz-Léifreg geschitt, tëscht der Afaart Wolz, Rue Michel Thilges, an der Kräizung Schumannseck (N15).D'N26 hat mussen a béid Richtunge gespaart ginn.