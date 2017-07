An deene Biscuite kéinten "hydrocarbures aromatiques polycycliques" sinn, déi méiglecherweis kriibserreegend sinn; dofir soll ee se net consomméieren.Ze kréie war déi Zort wuel am Auchan, beim Cactus, am Cora, am Pall Center a beim Massen. Ausserdeem konnt ee se via Hanff Global Health solutions an an Apdikte kafen.Marque : NestléDénomination : Céréale biscuitée pour panade de fruitsEmballage : carton 800 gNo du lot : L-70740291DLC : 07/2018E gouf elo aus de Regaler geholl, en deel gouf awer och scho verkaaft.Hei drënner de Communiqué vun der Santé mat méi Detailer:Communiqué par: ministère de la Santé

Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission Européenne (système RASFF) que le produit « Céréale biscuitée pour panades de fruits » de la marque Nestlé Cerelac, est contaminé par des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).



Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) constituent un groupe de plus de 100 substances chimiques différentes et se forment suite à une combustion incomplète. Les aliments peuvent se retrouver contaminés via l'environnement (par les HAP présents dans l'air, le sol ou l'eau) ou pendant leur transformation et leur cuisson. Certains d'entre eux sont des cancérogènes génotoxiques.



Selon les informations du système RASFF sur la distribution de la marchandise au Luxembourg, les supermarchés Auchan, Cactus, Cora, Pall Center et Massen ont été potentiellement livrés du produit contaminé. Par ailleurs, le produit a été distribué via Hanff Global Health solutions et les pharmacies ont pu être également potentiellement livrées. Une distribution plus large ne peut cependant pas être exclue.



Les produits en question sont retirés de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.



Description du produit:

Marque : Nestlé

Dénomination : Céréale biscuitée pour panade de fruits

Emballage : carton 800 g

No du lot : L-70740291

DLC : 07/2018



Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Division de la Sécurité alimentaire au tél. 247 75620 ou par mail à secualim@ms.etat.lu