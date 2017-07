Bilan CSV: Eng Datz fir d'Regierung (18.07.2017) No der DP, deene Gréngen an der LSAP geet et och fir déi gréisst Oppositiounspartei an der Chamber, d'CSV, an d'Summervakanz. E Mëttwoch huet d'Fraktioun Bilan gezunn, iwwert hir Aarbecht, an d'Aarbecht vun deenen anere Parteien an dobäi ass d'Regierung, wéi erwaart, net gutt ewechkomm.

Bilan vun der CSV: Reportage Ben Frin



De gréissten Deel vu senger Ried huet de Claude Wiseler sech Zäit geholl, fir sech a gewinnter Oppositiounsmanéier iwwert d'Majoritéitsparteien an hir Aarbecht ze bekloen.D'CSV hätt an der Chambersessioun 2016/17 ëmmer Alternativen op den Dësch geluecht, duerch Motiounen, Resolutiounen an Amendementer, déi an deene meeschte Fäll awer verworf goufen: "Déi meescht no enger Minutt oder manner Diskussioun", esou de Claude Wiseler.Projete wéi de Budget, d'Steierreform, d'Gemengefinanzen an natierlech d'Kierchefabricken hätt een, wann iwwerhaapt, anescht ugepaakt, an och d'Policereform géif d'Strooss net halen.Dass de Referendum iwwert d'Verfassungsreform an dëser Legislaturperiod net méi kënnt, wier net d'Schold vun der CSV, zäitlech wier dat Ganzt souwisou nimools opgaangen: E Referendum iwwert d'Constitutioun am Januar wier illusoresch gewiescht, do géif engem eppes virgegaukelt ginn. Vill Zäit wier duerch de Referendum virun 3 Joer verluer gaangen an déi géif elo feelen.De Spacemining an de Google, dat wier raisonnabel an dowéinst géifen esou Projeten och Ënnerstëtzung bei der CSV fannen. "Mir hoffe just, datt d'Regierung dat professionell an uerdentlech upéckt, datt dee Projet an nächster Zäit zu Lëtzebuerg zur Realisatioun ka kommen."Vun de Majoritéitsparteien hätt de Claude Wiseler héieren, dass si och no de Wahle wéilten un der Koalitioun festhalen. Dat géif d'Land an zwee deelen, op der enger Säit d'Koalitioun, op der anerer Säit d'CSV."Ech halen et fir e politesche Feeler fir Lëtzebuerg, ech hunn awer keng Angscht, an e Wahlkampf ze goen, wou d'CSV sech géint dës 3 Majoritéitsparteie stellt." Et géif een dee Match unhuelen, wann en engem opgedrängt gëtt.Zum Schluss huet de Claude Wiseler sech nach eng Finanzpolitik gewënscht, déi net - wéi elo - ofhängeg ass vum staarke Wuesstem.