Extrait Roger Faber (18.07.2017) Bei Inter-Actions huet een en neie Service an d'Liewe geruff. "Premier Appell" heescht de Service a soll Leit op der Strooss hëllefen, déi och no de Bürosstonnen um 17 Auer an Nout geroden.

Vun dësem Service, dee vun den Oeuvre Nationale de Secours Grand -Duchesse Charlotte ënnerstëtzt gëtt, hunn an den éischte 4 Méint ëmmerhin 191 Persounen profitéiert. De Christophe Hochard war e Mëttwoch den Owend mat enger Equipe um Terrain ënnerwee.

Ee Service, deen och no 17 Auer nach hëlleft

Premier Appel / Reportage Claudia Kollwelter



Bei "Premier Appel" kënnen d'Leit, déi op der Strooss liewen, sech mellen, wa si tëscht 17 an 22 Auer an Nout geroden an hëllef brauchen. Eng Equipe vun dräi Leit probéiert dann fir all eenzelne Fall, déi richteg Léisung ze fannen, erkläert de Roger Faber vun Inter-Actions.Zanter Mäerz hu schonn 191 Leit vum Service profitéiert, et gouf fir si ronn eng 800 Interventiounen, dorënner fält d'Leit mat der Camionnette an d'Spidol oder an en "Nightshelter" vun der Croix Rouge oder der Caritas ze bréngen. Am Ganze schaffe 5 Educateure fir de Service Premier Appel, an dat fir 3 an en hallwe Posten. Minimum 3 Leit sinn all Dag am Asaz.