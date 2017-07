© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Vill Investissementer goufen am ëffentlechen Transport scho gemaach, mä et geet awer nach net duer, dat sot d'Aktioun öffentlechen Transport, kuerz AÖT, de am Kader vun enger Pressekonferenz um Dënschdeg. Si begréissen, datt den Tram den 10. Dezember eng éischte Kéier fiert, sinn awer der Meenung, datt en an Zukunft och méi wäit aus der Stad eraus misst fueren, bis op Leideleng oder Mamer zum Beispill. Et bräicht een e gutt organiséierten ëffentlechen Transport.

An dat souwuel am regionalen, wéi am nationalen Kontext, mä och iwwert d'Grenzen eraus, seet de President vun der AÖK Roland Schreiner. Ronn 200.000 Leit kommen all Dag aus der Grenzregioun op Lëtzebuerg schaffen a fueren owes nees heem. Wann een da weess, dat praktesch 90 Prozent vun deenen dat all Dag mam Auto maachen, da gëtt et do nach en Nohuelbedarf.



Iwwert eng gutt organiséiert Mobilitéit soll d'Land och seng Klimaschutz-Ziler erreechen: d'Reduktioun vun den CO2-Emissiounen an sou weider. Wann den ëffentlechen Transport gutt funktionéiert, wieren d'Leit och bereet, fir dorop ëmzeklammen. D'Offer misst stëmmen an der Demande ugepasst sinn. Den Notzer muss donieft séier an einfach un d'Informatioune kommen. Donieft misst een d'Reeszäiten esou hunn, datt se net méi laang sinn, wéi mam Auto an d'Ëmklammen muss op e Minimum reduzéiert ginn.



D'AÖK ass weider fir en Südtram, fir och am Süden déi richteg Opstellung vun der Mobilitéit ze hunn. An och an der Nordstad vermësst een e Mobilitéitskonzept. En anere Punkt sinn d'Zuchverbindunge mat der Schwäiz, Léck an virun allem och Bréissel, erkläert de Secretaire René Birgen. Do geet d'Faartzäit schonn regelméisseg erop an d'Leit mussen och nach ëmmer nees bis zu 20 Minutte Verspéidung arechnen. Ma do kann een awer bis 2022 näischt maachen, bis an der Belsch d'Linn fäerdeg ausgebaut ass.



Et bräicht een an Punkto Attraktivitéit, Organisatioun an Infrastrukturen nach en zousätzlechen Qualitéit Sprong, sou nach d'AÖK.