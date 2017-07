© RTL (Archiv)

Mëtt September hunn d'Lycéesschüler hir Noexamen, dat kann awer virun allem fir d'Schüler vun den Ofschlossklassen e Problem ginn, well déi musse gewëssen Delaie respektéieren, fir sech op eng Uni anzeschreiwen. Ee Schüler wëll dat änneren an huet elo d'Initiative ergraff, fir eng Petitioun ze lancéieren. Hien hofft an de nächste Wochen op vill Ënnerschrëften.





Petitioun Noexamen / Reportage Sarah Bellissent



De Jeff Trierweiler huet dëst Joer seng Première gemaach, huet awer leider en Noexamen. Hie fäert dowéinst, dass en am September net an Frankräich op d'Uni ka goen, well e riskéiert, säin Ofschlossdiplom ze spéit ze kréien. Hie misst zu Montpellier, fir Droit ze studéieren, bis den 8. September alles agereecht hunn, ma den Noexamen wier eréischt eng Woch méi spéit, säin Diplom géif hien eréischt de 25. September kréien.



De Jeff Trierweiler wëll also den Ofschlossklassen, déi no him kommen, erméiglechen, fir den Noexamen méi fréi ze schreiwen, zum Beispill e Mount éischter, sou dass d'Umeldunge fir Unien an Héichschoule mam Lycée net méi a Konflikt geroden. Domadder hätten d'Schüler dann och d'Chancen, op déi Uni ze kommen, wou se wëllen an an deem Land och nach e Logement ze fannen.



Dem Chef de Service vum Enseignement Secondaire a Secondaire technique aus dem Educatiounsministère no ass et allerdéngs immens schwéier, fir dës Wënsch ëmzesetzen. E Schüler mat engem oder méi Noexame bréicht déi Zäit, fir d'Joer nozehuelen, sou de Romain Nehs.



Et muss een dovunner ausgoen, datt e Schüler, deen en Noexamen huet, esou grouss Lacunen huet, datt hien déi net a kuerzer Zäit, also dräi Wochen oder e Mount, kann opschaffen an dofir géif een de Schüler da léiwer bis an de September Zäit ginn. Wann een just eng kleng Ongenügend huet, also net méi schlecht wéi 27, ass et jo méiglech eng Epreuve complementaire ze maachen, déi direkt nom Examen ofgehale gëtt.



Fir dat Petitioun 824 ëffentlech an der Chamber diskutéiert gëtt, sinn op d'mannst 4.500 Ënnerschrëften néideg, an eventuell geet d'nächst Schouljoer mat der Zuel vun den Examen, och déi vun Noexamen erof.